Volley, serie A1 femminile, recuperi. Monza travolgente a Novara, Busto Arsizio continua la risalita

Tris di vittorie esterne nella giornata dedicata a recuperi ed anticipi di una serie A1 femminile che non si ferma mai. La Saugella Monza sbanca Novara che si ferma dopo sette successi consecutivi, e consolida la terza piazza, prenotando proprio la sfida con le novaresi nella semifinale play-off, Busto permettendo. La Unet E-Work, infatti, continua la sua risalita vincendo nettamente 3-0 sul campo del Bisonte Firenze e conquistando la quarta vittoria nelle ultime cinque gare disputate ed il sesto posto in classifica. Successo riparatore, infine, per Scandicci che ha vinto 3-1 sul campo di Perugia ed ha cancellato la brutta prova casalinga di domenica contro Busto. Dopo sette vittorie consecutive che le avevano permesso di restare in ...

Tris di vittorie esterne nella giornata dedicata a recuperi ed anticipi di una serie A1 femminile che non si ferma mai. La Saugella Monza sbanca Novara che si ferma dopo sette successi consecutivi, e ...

Pallavolo A1 femminile – Monza vince ancora al PalaIgor, Novara adesso è vicina

A1 femminile Classifica attuale: Imoco Volley Conegliano 54; Igor Gorgonzola Novara 46; Saugella Monza 39; Savino Del Bene Scandicci 30; Reale Mutua Fenera Chieri 29; Unet E-Work Busto Arsizio 22; Bos ...

