Senato | Casellati ricorre al Var… su Ciampollilo voglio rivedere il video

(Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati chiede di vedere il video della votazione del senatore Ciampolillo. Da decidere se sia arrivato in tempo per esprimere il voto oppure no. Commento scherzoso di alcuni senatori: “E’ l’assistenza video, il Var”.