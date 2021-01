Esiste un premio per il miglior mollusco dell’anno, a quanto pare (Di martedì 19 gennaio 2021) Interrompete qualsiasi cosa stiate facendo e correte subito a dare il vostro contributo all’elezione del mollusco più bello dell’anno: fino al 31 gennaio, sul sito del Senckenberg Research Institute and Natural History Museum di Francoforte, è aperta una votazione pubblica in tal senso. In finale sono rimaste 5 specie (potete vedere i contendenti nella nostra gallery qui sopra), ma la nostra attenzione è tutta per l’Argonauta argo, un mollusco cefalopode dell’ordine degli ottopodi candidato dal biologo italiano Fabio Crocetta, del dipartimento di Ecologia marina integrata della stazione zoologica Anton Dohrn. Anche il tricolore, dunque, è rappresentato. È stato Crocetta stesso, pochi mesi fa, durante alcune analisi di routine delle specie accessorie nella pesca al pesce azzurro, a rinvenirne un esemplare nel golfo di Napoli: l’animale, ... Leggi su wired (Di martedì 19 gennaio 2021) Interrompete qualsiasi cosa stiate facendo e correte subito a dare il vostro contributo all’elezione delpiù bello: fino al 31 gennaio, sul sito del Senckenberg Research Institute and Natural History Museum di Francoforte, è aperta una votazione pubblica in tal senso. In finale sono rimaste 5 specie (potete vedere i contendenti nella nostra gallery qui sopra), ma la nostra attenzione è tutta per l’Argonauta argo, uncefalopode dell’ordine degli ottopodi candidato dal biologo italiano Fabio Crocetta, del dipartimento di Ecologia marina integrata della stazione zoologica Anton Dohrn. Anche il tricolore, dunque, è rappresentato. È stato Crocetta stesso, pochi mesi fa, durante alcune analisi di routine delle specie accessorie nella pesca al pesce azzurro, a rinvenirne un esemplare nel golfo di Napoli: l’animale, ...

È indetto dall'Istituto di ricerca e museo di storia naturale di Francoforte Senckenberg, e tra i 5 finalisti di quest'anno c'è una specie, l'Argonauta argo, candidata da un biologo marino italiano ...

FONDI – È Federica Sanguigni la vincitrice della XXXVI edizione del Premio Nazionale di Poesia “Libero de Libero”. La poetessa di Fondi ha conquistato la giuria con la silloge “È una strada impervia”.

