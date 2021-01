Mauro Corona si sfoga | “Franco Di Mare voleva danneggiare CartaBianca E’ Giuda”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Massimo Giletti torna sul “caso“, allontanato dalla trasmissione, su RaiTre. Lo scrittore, in data 22 settembre, ha detto “stai zitta, gallina” a Bianca Berlinguer, ha poi chiesto scusa ed ha avuto ‘il perdono’ della conduttrice che tuttavia non è bastato a farlo riammettere per scelta del direttore di rete,Di. Esi racconta a Giletti prima con un filmato dalle “sue montagne” (le Dolomiti): “Non ti dà energia una pietra così?”, dice mentre sale su un sentiero. Poi mostra la sua attività di scultore: “La segheria sta per chiudere, questo è l’ultimo pezzo di legno che mi compro”. Infine, arriva il collegamento con lo studio de La7 e sulla ‘vicenda‘ lo scrittore non ha dubbi: “In Rai sono successe delle cose che il ...