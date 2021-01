Inter-Juventus, Bonucci a Doveri: “È vergognoso questo giallo” (Di domenica 17 gennaio 2021) “È vergognoso questo giallo“. È questa la risposta di Leonardo Bonucci all’arbitro Doveri dopo il cartellino giallo mostrato al difensore bianconero al 35? di Inter-Juventus. Bonucci è il primo giocatore a finire nel taccuino degli ammoniti a seguito di un fallo tattico a centrocampo ai danni dell’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) “È“. È questa la risposta di Leonardoall’arbitrodopo il cartellinomostrato al difensore bianconero al 35? diè il primo giocatore a finire nel taccuino degli ammoniti a seguito di un fallo tattico a centrocampo ai danni dell’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez. SportFace.

juventusfc : '????????????????????, ??????????’??????????????????. ??’ ??’?????????????????? ???? ???? ???????????? ???? ?????????????? ??????????????????, ???? ?????? ?????????????? ?????????? ????????'.… - ZZiliani : Ci mancava un allenatore dell'#Inter che alla vigilia di #InterJuventus cantasse le lodi dell'inimitabile, imparegg… - Inter : -1 a Inter-Juventus: seguite live la conferenza di mister Conte - simo_palmi : RT @RealMarco94: La juventus attaccata alla partita per Miracolo, la facilità con cui l'Inter supera il pressing è imbarazzante e non per m… - wesandkiedis : RT @passione_inter: Inter-Juventus, Barella al termine dei 45': 'Stiamo giocando la partita che abbiamo preparato' - -