Col vincolo di mandato si abolisce la democrazia (Di venerdì 15 gennaio 2021) – In questi giorni in cui la sopravvivenza del governo dipende dal raccattare in parlamento un numero sufficiente di “responsabili” o di voltagabbana come da sempre vengono chiamati quelli che cambiano partito, da più parti si invoca la cancellazione dalla carta costituzionale dell’elezione di deputati e senatori “senza vincolo di mandato”. Cioè, si vuole stabile per legge costituzionale che chi è eletto in rappresentanza di un partito non possa far le valigie e trasmigrare in un altro gruppo parlamentare. Tento di spiegare perché i padri costituenti hanno inserito nella carta il “senza vincolo di mandato”: semplice, perché protegge la libertà di coscienza dell’eletto dal popolo. Se però deputati e senatori devono la loro elezione alla loro immissione in liste bloccate, il “senza vincolo di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 gennaio 2021) – In questi giorni in cui la sopravvivenza del governo dipende dal raccattare in parlamento un numero sufficiente di “responsabili” o di voltagabbana come da sempre vengono chiamati quelli che cambiano partito, da più parti si invoca la cancellazione dalla carta costituzionale dell’elezione di deputati e senatori “senzadi”. Cioè, si vuole stabile per legge costituzionale che chi è eletto in rappresentanza di un partito non possa far le valigie e trasmigrare in un altro gruppo parlamentare. Tento di spiegare perché i padri costituenti hanno inserito nella carta il “senzadi”: semplice, perché protegge la libertà di coscienza dell’eletto dal popolo. Se però deputati e senatori devono la loro elezione alla loro immissione in liste bloccate, il “senzadi ...

