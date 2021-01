Crisi di governo: M5s e Pd chiudono a Renzi (Di giovedì 14 gennaio 2021) governo giallorosso, M5s e Pd chiudono a Renzi dopo le dimissioni delle ministre di Italia viva. Verso la parlamentarizzazione della Crisi La scelta di Matteo Renzi di ritirare le ministre di Italia Viva dal governo apre ufficialmente la Crisi. Toccherà al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, scegliere quale strada percorrere: se salire al Quirinale per formalizzare… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 14 gennaio 2021)giallorosso, M5s e Pddopo le dimissioni delle ministre di Italia viva. Verso la parlamentarizzazione dellaLa scelta di Matteodi ritirare le ministre di Italia Viva dalapre ufficialmente la. Toccherà al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, scegliere quale strada percorrere: se salire al Quirinale per formalizzare… L'articolo Corriere Nazionale.

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - xdiciasettex : RT @Valeriangione: Volevo dire al governo di mettersi in fila perché qui siamo tutti in crisi da molto tempo e non stiamo facendo tutto sto… - musicsmyoxygen : In tutto ciò il piano utopico è trasferirmi, università, lavoretto part time. Sì, tutto ciò pianificato mentre c'è… -