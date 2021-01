Coronavirus in Lombardia, 72 decessi in 24 ore (ieri 51). I nuovi contagi sono 2.587 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il bollettino del 14 gennaio Aumentano leggermente i casi di Coronavirus in Lombardia con meno tamponi: sono +2.587 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, con 28.645 tamponi. ieri erano stati rispettivamente +2.245 e 31.880. La provincia di Milano registra l’aumento più grande: +638, di cui +275 in città. Le morti per Covid registrate ieri erano state 51, mentre oggi sono 72 per un totale di 26.026. Cala il numero di persone ricoverate con sintomi in Regione: adesso sono 3.614, ovvero 37 in meno rispetto a ieri. Gli ingressi in terapia intensiva però sono cresciuti leggermente: sono stati 26 nelle ultime 24 ore, in più rispetto a ieri quando invece erano stati 19, ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il bollettino del 14 gennaio Aumentano leggermente i casi diincon meno tamponi:+2.587 ipositivi registrati nelle ultime 24 ore, con 28.645 tamponi.erano stati rispettivamente +2.245 e 31.880. La provincia di Milano registra l’aumento più grande: +638, di cui +275 in città. Le morti per Covid registrateerano state 51, mentre oggi72 per un totale di 26.026. Cala il numero di persone ricoverate con sintomi in Regione: adesso3.614, ovvero 37 in meno rispetto a. Gli ingressi in terapia intensiva peròcresciuti leggermente:stati 26 nelle ultime 24 ore, in più rispetto aquando invece erano stati 19, ...

