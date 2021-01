Ristorante costretto a chiudere, i titolari: 'Impossibile pagare spese, non parliamo degli aiuti dello Stato' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L'annuncio in un post su Facebook dove Alberto e Morena, con estrema amarezza e dopo 8 anni di sacrifici, hanno spiegato come l'avventura di E' Croin sia finita a causa del Coronavirus. Un'ennesima ... Leggi su riminitoday (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L'annuncio in un post su Facebook dove Alberto e Morena, con estrema amarezza e dopo 8 anni di sacrifici, hanno spiegato come l'avventura di E' Croin sia finita a causa del Coronavirus. Un'ennesima ...

boialmontan : @AlessiaMorani Io pensavo fosse solamente lo scemo del villaggio, non so nemmeno a chi può interessare quello che c… - marsigatto : @GuidoCrosetto @luwal10 si salverebbero, come no. In un paese costretto allo smart working (che è puro telelavoro)… -

I contributi a fondo perduto erogati dall’inizio della pandemia dall’Agenzia delle Entrate hanno superato quota 10 miliardi di euro ...

Il paradosso: la scuola a distanza simile ai ristoranti costretti a lavorare con l’asporto

Paradossi: ristoranti e scuola. Il lavoro per l’asporto è uguale scuola: didattica a distanza. Se vi sono dei ristori economici perché è chiaro che per un bar o un ristorante lavorare per l’asporto no ...

