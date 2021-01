Napoli | Infortunio Manolas | Il comunicato sulle condizioni del greco (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Napoli ha comunicato l’entità dell’Infortunio di Kostas Manolas, dopo il problema accusato contro l’Udinese. Non solo i problemi di Osimhen e quelli, però in via di risoluzione, di Mertens e… L'articolo Napoli Infortunio Manolas Il comunicato sulle condizioni del greco proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 12 gennaio 2021) Ilhal’entità dell’di Kostas, dopo il problema accusato contro l’Udinese. Non solo i problemi di Osimhen e quelli, però in via di risoluzione, di Mertens e… L'articoloIldelproviene da Meteoweek.com.

