LIVE Dakar 2021, nona tappa in DIRETTA: duello Cornejo Florimo-Price tra le moto, le auto inizieranno alle 7.40 italiane (Di lunedì 11 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.25 QUAD – Partiti alle 6.45 italiane, i quad hanno iniziato la loro avventura e dopo 40 km il cileno Enrico (Enrico Racing Team) comanda con 7? di margine nei confronti del francese Giroud (Team Giroud) e 1’49” sull’argentino Andujar (7204 Team), leader della classifica generale. 7.22 moto – Ci sono i primi rilevamenti in questa categoria e l’australiano Toby Price comanda al 122° km con 16? di margine in sella alla sua KTM nei confronti del leader della classifica generale, il cileno Cornejo Florimo (Honda). In terza posizione c’è il francese della Husqvarna de Soultrait a 1’37”. In quarta posizione il vincitore della Marathon n.1 Ricky Brabec, campione 2020, a 1’58” dalla vetta. 7.20: Di seguito gli orari ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.25 QUAD – Partiti6.45, i quad hanno iniziato la loro avventura e dopo 40 km il cileno Enrico (Enrico Racing Team) comanda con 7? di margine nei confronti del francese Giroud (Team Giroud) e 1’49” sull’argentino Andujar (7204 Team), leader della classifica generale. 7.22– Ci sono i primi rilevamenti in questa categoria e l’australiano Tobycomanda al 122° km con 16? di margine in sella alla sua KTM nei confronti del leader della classifica generale, il cileno(Honda). In terza posizione c’è il francese della Husqvarna de Soultrait a 1’37”. In quarta posizione il vincitore della Marathon n.1 Ricky Brabec, campione 2020, a 1’58” dalla vetta. 7.20: Di seguito gli orari ...

