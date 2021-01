Coronavirus: vaccini Lombardia, in Commissione Sanità audizione Lucchini e Trivelli (Di lunedì 11 gennaio 2021) Milano, 11 gen. (Adnkronos) - Mercoledì in Commissione Sanità del consiglio regionale della Lombardia saranno in audizione mercoledì in audizione Giacomo Lucchini, responsabile incaricato da Regione Lombardia di gestire la campagna del vaccino anti Covid-19, e il Direttore Generale al Welfare, Marco Trivelli. La convocazione è di Emanuele Monti, consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, il tema è la campagna vaccinale contro il Covid-19. "Sarà l'occasione per esplicitare le criticità legate agli invii di siringhe sbagliate da parte della struttura commissariale del Governo e la consistenza dell'invio periodico delle dosi", spiega Monti. “In una settimana – aggiunge - abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Milano, 11 gen. (Adnkronos) - Mercoledì indel consiglio regionale dellasaranno inmercoledì inGiacomo, responsabile incaricato da Regionedi gestire la campagna del vaccino anti Covid-19, e il Direttore Generale al Welfare, Marco. La convocazione è di Emanuele Monti, consigliere regionale e presidente dellae Politiche Sociali, il tema è la campagna vaccinale contro il Covid-19. "Sarà l'occasione per esplicitare le criticità legate agli invii di siringhe sbagliate da parte della struttura commissariale del Governo e la consistenza dell'invio periodico delle dosi", spiega Monti. “In una settimana – aggiunge - abbiamo ...

emenietti : in un contesto nazionale di vaccinazioni a un buon ritmo, il dato della lombardia continua a essere imbarazzante.… - you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati per regione e genere alle 17 di oggi - ilpost : Twitter ha rimosso un tweet in cui l’ayatollah iraniano Ali Khamenei contestava l’affidabilità dei vaccini occident… - 2002MMAD0691 : #Milano All' #ospedale #sanpaolo di Milano più di un medico di base su quattro ha detto #no al #vaccino Art. ?? - TV7Benevento : Coronavirus: vaccini Lombardia, in Commissione Sanità audizione Lucchini e Trivelli... -