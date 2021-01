Roma-Inter 2-2, le pagelle di CalcioWeb: gol ed emozioni, lo scontro scudetto regala spettacolo [FOTO] (Di domenica 10 gennaio 2021) Il lunch match della 17esima giornata del campionato di Serie A ha regalato uno scontro bellissimo tra Roma e Inter, la corsa al titolo è sempre più bella: tantissime indicazioni, voti alti come emerge dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Il portiere Pau Lopez è stato un muro, parate incredibile su Lukaku e Lautaro Martinez che sono state decisive per il risultato finale. I padroni di casa passano in vantaggio con Pellegrini, la squadra di Conte non demorde e trova due gol con Skriniar e Hakimi. L’11 di Fonseca continua ad attaccare e trova il meritato pareggio con un colpo di testa di Mancini. Finisce 2-2, in alto la FOTOGALLERY con le immagini del match. Roma-Inter, le pagelle di ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 10 gennaio 2021) Il lunch match della 17esima giornata del campionato di Serie A hato unobellissimo tra, la corsa al titolo è sempre più bella: tantissime indicazioni, voti alti come emerge dallepubblicate dalla redazione di. Il portiere Pau Lopez è stato un muro, parate incredibile su Lukaku e Lautaro Martinez che sono state decisive per il risultato finale. I padroni di casa passano in vantaggio con Pellegrini, la squadra di Conte non demorde e trova due gol con Skriniar e Hakimi. L’11 di Fonseca continua ad attaccare e trova il meritato pareggio con un colpo di testa di Mancini. Finisce 2-2, in alto laGALLERY con le immagini del match., ledi ...

