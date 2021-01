Graduatorie ATA terza fascia collaboratore scolastico: chi accede con la terza media e a chi occorre il diploma (Di domenica 10 gennaio 2021) Graduatorie terza fascia ATA: anche per il prossimo aggiornamento (2021) la licenza media sarà titolo d’accesso solo se già inseriti negli elenchi e mai cancellati. Se si è saltato qualche aggiornamento, non ci si potrà reinserire con diploma secondaria I grado, occorre diploma secondaria II grado anche per il profilo di collaboratore scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 10 gennaio 2021)ATA: anche per il prossimo aggiornamento (2021) la licenzasarà titolo d’accesso solo se già inseriti negli elenchi e mai cancellati. Se si è saltato qualche aggiornamento, non ci si potrà reinserire consecondaria I grado,secondaria II grado anche per il profilo di. L'articolo .

