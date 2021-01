C’è Posta per Te vince (sempre) tutto. Ma la sfida con RaiUno stavolta non è ‘reale’: ecco perché (Di domenica 10 gennaio 2021) “C’è Posta per te” non conosce rivali. La 24° edizione debutta con grandi ascolti: dalle 21.14 alle 00.39 Canale 5 ha ottenuto 6.271.000 telespettatori con il 28% di share. Mediaset si aggiudica la sfida che di fatto sembra non esserci perché su Rai1 la terza puntata di “Affari Tuoi-Viva gli Sposi” si ferma dalle 20.43 alle 22.42 a soli 4314.000 con il 15,92%, in forte calo rispetto ai primi appuntamenti. Sabato scorso lo show condotto da Carlo Conti aveva ottenuto ben 5.159.000 spettatori pari al 19.2% di share. Una programmazione anomala perché i programmi si sfidano appena 88 minuti, una scelta che per Rai1 ha il sapore della fuga. Fondamentale la fascia del prime time, doveroso non chiudere a notte fonda ma salutare il pubblico alle 22.40, in piena pandemia, vuol dire spegnersi e favorire la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) “C’èper te” non conosce rivali. La 24° edizione debutta con grandi ascolti: dalle 21.14 alle 00.39 Canale 5 ha ottenuto 6.271.000 telespettatori con il 28% di share. Mediaset si aggiudica lache di fatto sembra non essercisu Rai1 la terza puntata di “Affari Tuoi-Viva gli Sposi” si ferma dalle 20.43 alle 22.42 a soli 4314.000 con il 15,92%, in forte calo rispetto ai primi appuntamenti. Sabato scorso lo show condotto da Carlo Conti aveva ottenuto ben 5.159.000 spettatori pari al 19.2% di share. Una programmazione anomalai programmi sino appena 88 minuti, una scelta che per Rai1 ha il sapore della fuga. Fondamentale la fascia del prime time, doveroso non chiudere a notte fonda ma salutare il pubblico alle 22.40, in piena pandemia, vuol dire spegnersi e favorire la ...

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - davidemaggio : Quest’anno c’è posta solo per chi ama la musica ?? #cepostaperte - TataChips86 : RT @IR0NLANG: raga ma che ci fa Steve Carell tra il pubblico di c’è posta per te? #CePostaPerTe - moonshadow_369 : RT @paolos_5: Visto che la puntata di c’è posta per te è stata deludente, consolatevi con il piccolo Fred Weasley?? -

