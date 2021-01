Bari-Turris, le ultime su formazioni e dove vederla (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo la sosta lunga circa venti giorni riparte il campionato di serie C. Il girone C ha visto ieri disputarsi due anticipi, mentre oggi si giocherà il resto delle gare. Bari-Turris è uno dei match più in vista di questa diciottesima. Al San Nicola andrà in scena un match tra due squadre decise a iniziare l’anno nuovo con la marcia giusta. Il momento del Bari Il Bari con trentaquattro punti occupa la seconda posizione in classifica, in solitaria. Tuttavia l’obiettivo dei biancorossi è quello di colmare il gap dalla Ternana capolista, distante sei lunghezze. Dunque sarà necessario inaugurare l’anno nuovo con la marcia giusta per riuscire a mantenere il ritmo decisamente sostenuto delle Fere. L’avversario odierno dei galletti è dei più ostici: nelle ultime tre gare la Turris ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo la sosta lunga circa venti giorni riparte il campionato di serie C. Il girone C ha visto ieri disputarsi due anticipi, mentre oggi si giocherà il resto delle gare.è uno dei match più in vista di questa diciottesima. Al San Nicola andrà in scena un match tra due squadre decise a iniziare l’anno nuovo con la marcia giusta. Il momento delIlcon trentaquattro punti occupa la seconda posizione in classifica, in solitaria. Tuttavia l’obiettivo dei biancorossi è quello di colmare il gap dalla Ternana capolista, distante sei lunghezze. Dunque sarà necessario inaugurare l’anno nuovo con la marcia giusta per riuscire a mantenere il ritmo decisamente sostenuto delle Fere. L’avversario odierno dei galletti è dei più ostici: nelletre gare laha ...

aquila7630 : Come seguire in tv e streaming il match #Bari-#Turris, valevole per la 18.a giornata del campionato di #SerieC.… - occhio_notizie : Match fondamentale per la zona playoff quello tra Bari e Turris. Ecco dove vederla. #SerieC #Bari #Turris - barinelpallone : Bari: contro la Turris non c’è alternativa alla vittoria... - Telebari : Bari-Turris, sugli spalti del San Nicola un mare di peluche: l’iniziativa della scuola calcio Intesa- VIDEO - #Bari… - Torrechannelit : Turris – I convocati per il Bari: tornano Romano e Tascone -