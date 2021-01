Piccoli imprenditori, individuate gli s-collaboratori e risolverete i vostri problemi di produttività (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono trenta anni che frequento, per professione e per questioni genealogiche, il piccolo imprenditore del nostro paese, tipico e caratteristico nel panorama del mondo industriale occidentale per ragioni storiche, antropologiche e culturali anche trattate su queste pagine. In questo ultimo periodo, però, mi si rivolge sempre più frequentemente una insolita domanda di assistenza relativa al problema della gestione dei ridotti livelli di produttività dei propri esigui collaboratori che sembra essere legata anche agli stati depressivi prodottisi in questo ultimo anno. Una richiesta che parte da un assunto sbagliato: i Piccoli imprenditori aggregano in un unico campione di valutazione quasi tutte le risorse umane a loro disposizione e non individuano invece i veri responsabili del calo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono trenta anni che frequento, per professione e per questioni genealogiche, il piccolo imprenditore del nostro paese, tipico e caratteristico nel panorama del mondo industriale occidentale per ragioni storiche, antropologiche e culturali anche trattate su queste pagine. In questo ultimo periodo, però, mi si rivolge sempre più frequentemente una insolita domanda di assistenza relativa al problema della gestione dei ridotti livelli didei propri esiguiche sembra essere legata anche agli stati depressivi prodottisi in questo ultimo anno. Una richiesta che parte da un assunto sbagliato: iaggregano in un unico campione di valutazione quasi tutte le risorse umane a loro disposizione e non individuano invece i veri responsabili del calo di ...

"Dall’indagine condotta dal centro studi Cna emerge la grande voglia di ripartire che tutto il settore produttivo italiano ha. Più di sette imprenditori su dieci immaginano che le perdite registrate n ...

Piccole imprese, una su quattro teme di chiudere durante il 2021

La Cna, la confederazione dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, ha svolto un'indagine dal titolo Pensare a un futuro senza Covid. Le aspettative delle imprese per il 2021. Ai ...

