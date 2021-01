Testo di Un Sorriso Dentro Al Pianto di Ornella Vanoni | la dolce amarezza dell’amore

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 gennaio 2021) L’avorio risuona nei primi rintocchi di pianoforte, delicati come le parole scritte da Francesco Gabbani e Pacifico per UnAldi. La cantautrice ha collaborato alla stesura del, maestra d’armi, offrendo quel giusto apporto di eleganza ezza che è tipica della canzone italiana di una volta. Una ballata, questa, che arriva come una carezza dopo i fumi dell’angoscia di cui anche l’amore ha fortemente risentito e risente ancora, in questo constorico fatto di frustrazione, distanze e speranze messe a dura prova. UnAldici racconta tutta la storia inclusa nel brano già dal titolo. ...