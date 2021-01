Wta Abu Dhabi 2021: Muguruza e Pliskova senza problemi, Zidansek passa al terzo set (Di giovedì 7 gennaio 2021) Con la vittoria di Vera Zvonareva su Amadine Hesse in due set col punteggio di 6-3 6-4 si chiude la giornata al torneo Wta di Abu Dhabi 2021 in compagnia dei match del primo turno del main draw. In campo nel corso di questo giovedì ricco di tennis tante big del circuito, e non hanno deluso le attese. Per esempio, tutto facile per la spagnola numero cinque del seeding Garbine Muguruza, che supera in due set col punteggio di 6-2 6-4 Kristina Mladenovic, concedendo due break all’avversaria, ma strappando alla francese il servizio per cinque volte. Bene anche Karolina Pliskova, che si sbarazza di Despina Papamichail (greca che ha rimpiazzato la Cirstea dopo il forfait) in due set col punteggio di 6-2 7-6(4) e avanza al secondo turno. L’americana Pegula non può nulla contro Elina Svitolina: la numero cinque al mondo non ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) Con la vittoria di Vera Zvonareva su Amadine Hesse in due set col punteggio di 6-3 6-4 si chiude la giornata al torneo Wta di Abuin compagnia dei match del primo turno del main draw. In campo nel corso di questo giovedì ricco di tennis tante big del circuito, e non hanno deluso le attese. Per esempio, tutto facile per la spagnola numero cinque del seeding Garbine, che supera in due set col punteggio di 6-2 6-4 Kristina Mladenovic, concedendo due break all’avversaria, ma strappando alla francese il servizio per cinque volte. Bene anche Karolina, che si sbarazza di Despina Papamichail (greca che ha rimpiazzato la Cirstea dopo il forfait) in due set col punteggio di 6-2 7-6(4) e avanza al secondo turno. L’americana Pegula non può nulla contro Elina Svitolina: la numero cinque al mondo non ...

