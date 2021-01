Alzheimer e scienza libera | ecco di cosa si parlerà oltre al Covid nel 2021

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Non si è parlato che di Covid. È lo stesso mondo scientifico ad ammetterlo. Nel 2021 la pandemia e la ricerca scientifica per cercare di fermarla ha occupato gran parte dello spazio a disposizione. Non che il resto della ricerca si sia fermato, ma quando è riuscito a proseguire lo ha fatto in silenzio. Greta Thunberg e gli attivisti per il clima hanno più volte sottolineato che i temi del riscaldamento globale e dell’inquinamento non potevano essere messi da parte nemmeno durante i mesi della pandemia. Non sono i soli.