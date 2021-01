Soliti ignoti, Fratelli Caputo o il Gala da Berlino? La tv del 6 gennaio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Per la prima serata in tv, mercoledì 6 gennaio su RaiUno alle 20.30 andrà in onda “Soliti ignoti – Il ritorno”. Amadeus conduce Soliti ignoti Speciale Lotteria Italia – Befana milionaria con la puntata speciale di Soliti ignoti abbinata alla Lotteria Italia, nell’ambito della quale si svolgerà l’estrazione dei biglietti vincenti. Su Canale5 alle 21.40 l’appuntamento è con la fiction “Fratelli Caputo”, con Nino Frassica e Cesare Bocci. L’esproprio del terreno di Agata, per Nino e suo fratello, perde di significato di fronte all’arrivo di Franca, la madre di Alberto. I toni con Agata si fanno subito incandescenti ma, in questo vulcanico clima, Barbara (Giorgia Boni) e Simone (Giancarlo Commare) continuano le loro sessioni di studio e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Per la prima serata in tv, mercoledì 6su RaiUno alle 20.30 andrà in onda “– Il ritorno”. Amadeus conduceSpeciale Lotteria Italia – Befana milionaria con la puntata speciale diabbinata alla Lotteria Italia, nell’ambito della quale si svolgerà l’estrazione dei biglietti vincenti. Su Canale5 alle 21.40 l’appuntamento è con la fiction “”, con Nino Frassica e Cesare Bocci. L’esproprio del terreno di Agata, per Nino e suo fratello, perde di significato di fronte all’arrivo di Franca, la madre di Alberto. I toni con Agata si fanno subito incandescenti ma, in questo vulcanico clima, Barbara (Giorgia Boni) e Simone (Giancarlo Commare) continuano le loro sessioni di studio e ...

la_vancy : RT @fanpage: Giucas Casella fa 'impazzire' Amadeus in Tv #isolitiignoti - movietele : Lotteria Italia 2020: estrazione dei biglietti vincenti oggi durante Soliti Ignoti - Il Ritorno - Speciale Lotteria… - Frigobar17 : Pentita di aver perso la puntata dei soliti ignoti con Giucas Casella - superdodo22 : RT @fvnzioniamo: accasciata a terra dal ridere per giucas casella ai soliti ignoti miglior puntata di questa edizione - Franciu16 : RT @fvnzioniamo: accasciata a terra dal ridere per giucas casella ai soliti ignoti miglior puntata di questa edizione -