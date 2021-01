Giani: Toscana era pronta ad aprire le scuole, previsti 300 autobus in più (Di mercoledì 6 gennaio 2021) AGI - “Noi eravamo pronti a riaprire le scuole superiori il 7 gennaio, ma ci adeguiamo al decreto. Non faccio polemiche con il governo perché so che quella data era vista come fumo negli occhi da molti miei colleghi”. Eugenio Giani, governatore della Toscana, in un'intervista a La Stampa dà l'impressione di non capire bene ma si adegua e accetta la decisione del Consiglio dei ministri che posticipa a lunedì 11 gennaio il ritorno in classe per il 50% degli studenti. Perché, dice, “alcune regioni hanno scelto di far slittare le lezioni addirittura a fine mese e il governo ha tentato di uniformare la ripresa”. Tuttavia, puntualizza il governatore toscano, “in 4 giorni cambia poco, però così è stato deciso e rispettiamo l'indicazione. Ci tengo a sottolineare che tra le istituzioni non dobbiamo in alcun modo forzare i ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) AGI - “Noi eravamo pronti a rilesuperiori il 7 gennaio, ma ci adeguiamo al decreto. Non faccio polemiche con il governo perché so che quella data era vista come fumo negli occhi da molti miei colleghi”. Eugenio, governatore della, in un'intervista a La Stampa dà l'impressione di non capire bene ma si adegua e accetta la decisione del Consiglio dei ministri che posticipa a lunedì 11 gennaio il ritorno in classe per il 50% degli studenti. Perché, dice, “alcune regioni hanno scelto di far slittare le lezioni addirittura a fine mese e il governo ha tentato di uniformare la ripresa”. Tuttavia, puntualizza il governatore toscano, “in 4 giorni cambia poco, però così è stato deciso e rispettiamo l'indicazione. Ci tengo a sottolineare che tra le istituzioni non dobbiamo in alcun modo forzare i ...

