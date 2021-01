Pronto, 2021? Pensa anche agli animatori quest’anno, ok? (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quando a causa Covid-19, da un giorno all’altro ci siamo ritrovati in “gabbia”, il mio unico pensiero è stato: spero che questa pandemia finisca prima di subito, altrimenti quest’estate non potrò partire. Eh già, sono un’animatrice turistica, e così come me ci sono altre mille persone là fuori che hanno avuto il mio stesso pensiero… perché essere animatori è un lavoro a tutti gli effetti. È il mio lavoro. Si parte. No, non si parte più. Boh. Chi lo sa. Staff dimezzati. Partirà solo la metà degli animatori. Si partirà. Anzi no. Caos. Aiuto. Evidentemente il treno della fortuna girava dalla mia parte in quel momento, e nonostante ci fossero mille difficoltà, a luglio (con un mese di ritardo rispetto al solito) ho ricevuto la chiamata che aspetto con ansia ogni estate e consapevole della stagione difficile a cui andavo in contro, il giorno dopo sono ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quando a causa Covid-19, da un giorno all’altro ci siamo ritrovati in “gabbia”, il mio unico pensiero è stato: spero che questa pandemia finisca prima di subito, altrimenti quest’estate non potrò partire. Eh già, sono un’animatrice turistica, e così come me ci sono altre mille persone là fuori che hanno avuto il mio stesso pensiero… perché essereè un lavoro a tutti gli effetti. È il mio lavoro. Si parte. No, non si parte più. Boh. Chi lo sa. Staff dimezzati. Partirà solo la metà degli. Si partirà. Anzi no. Caos. Aiuto. Evidentemente il treno della fortuna girava dalla mia parte in quel momento, e nonostante ci fossero mille difficoltà, a luglio (con un mese di ritardo rispetto al solito) ho ricevuto la chiamata che aspetto con ansia ogni estate e consapevole della stagione difficile a cui andavo in contro, il giorno dopo sono ...

borghi_claudio : E alla fine il governo del M5S, arrivato facendo credere ai suoi che avrebbe fatto la rivoluzione, se ne andrà cerc… - Agenzia_Ansa : Giorni decisivi per #Conte, #Renzi pronto alla sfida in Aula #Governo #ANSA - LegaSalvini : IL MANAGER RASIA PRONTO A CANDIDARSI A SINDACO DI MILANO - Vinicio_Levante : Sento che il 2021 sarà l'anno in cui sentirò qualcuno usare lo schwa nel linguaggio parlato. Non sono pronto, ma succederà. - mariavenera2 : RT @GabriMaestri: Da giorni si parla di un nome - #Italia23, con un #simbolo molto minimal - pronto per una futura 'lista centrale' (per #C… -

Ogni settore lavorativo è stato toccato dal Covid nel 2020, tra cui il settore turistico, il quale, ogni anno, coinvolge centinaia di ragazzi pronti a fare gli animatori. Tra questi è presente anche M ...

Il nuovo commissario: «Subito il piano vaccini»

Appena nominato Francesco Cossu fissa le priorità della sua gestione «Indispensabile mettere subito al sicuro il personale». Comitato ancora critico ...

