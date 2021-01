Malore per Roberto Maroni, ricoverato in ospedale: le sue condizioni (Di lunedì 4 gennaio 2021) . L’ex presidente della Regione Lombardia è stato trasportato al nosocomio di Varese L’ex governatore della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha accusato un Malore poco fa all’interno della sua abitazione a Lozza (vicino Varese). A causa del mancamento ha sbattuto la testa a terra ferendosi lievemente. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) . L’ex presidente della Regione Lombardia è stato trasportato al nosocomio di Varese L’ex governatore della Regione Lombardia,, ha accusato unpoco fa all’interno della sua abitazione a Lozza (vicino Varese). A causa del mancamento ha sbattuto la testa a terra ferendosi lievemente. L'articolo proviene da Inews.it.

