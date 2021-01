Antonella Elia Vs Samantha De Grenet: “Str**za, borgatara ripulita male” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Samantha De Grenet e Antonella Elia si sono ritrovate in un faccia a faccia nella Casa del Gf Vip 5, anche se separate da un vetro. L’opinionista infatti ha ancora qualcosa da chiarire con “La regina del gorgonzola”, come ha soprannominato la De Grenet. Fra le due sono scoppiate le scintille nelle ultime puntate, come la regia si appresta a ricordare al pubblico da casa. Le due leonesse non se le mandano a dire e quello che è evidente è che nessuna delle due ha intenzione di abbassare la guardia. Antonella Elia si sfoga contro Samantha De Grenet, “Sei un po’ ingrassata” “Ma chi ti credi di essere, sto cavolo?”, dice Antonella Elia subito dopo la clip mostrata nella puntata di oggi, “ma tu credi davvero ... Leggi su giornal (Di lunedì 4 gennaio 2021)Desi sono ritrovate in un faccia a faccia nella Casa del Gf Vip 5, anche se separate da un vetro. L’opinionista infatti ha ancora qualcosa da chiarire con “La regina del gorgonzola”, come ha soprannominato la De. Fra le due sono scoppiate le scintille nelle ultime puntate, come la regia si appresta a ricordare al pubblico da casa. Le due leonesse non se le mandano a dire e quello che è evidente è che nessuna delle due ha intenzione di abbassare la guardia.si sfoga controDe, “Sei un po’ ingrassata” “Ma chi ti credi di essere, sto cavolo?”, dicesubito dopo la clip mostrata nella puntata di oggi, “ma tu credi davvero ...

MyriMary92 : Antonella Elia? Maleficient in persona. ADOROOOOO ?????? #GFVIP - NiccMattiAlEmma : RT @jkbansan: Sono così a corto di dinamiche che devono chiamare antonella elia per litigare #tzvip - Silviettaa80 : RT @alicepelliciari: #tzvip ANTONELLA ELIA HA SGAMATO COME NOI CECICHIC EDDAI PERÒ SI ROVINANO CON LE PROPRIE MANI - contechristino : Mi sorprende come alcuni si aspettino la coerenza e il politically correct da Antonella Elia. Io come Tommaso mi so… - elisicci : RT @Ri_Ghetto: Per quanto tempo Crocc parlerà di Antonella Elia? Ci penserà tutta la notte #GFvip -