Un simbolo per commemorare Agitu Ideo Gudeta | la petizione online

Una targa, un'effige, una strada intitolata ad Agitu Ideo Gudeta, un simbolo in memoria della 42enne uccisa da un collaboratore nella sua casa di Frassilongo, in Trentino. Questo è quanto chiede, attraverso una petizione lanciata su Change.org, Amin Nour, attivista e segretario di NiBi (l'associazione Neri italiani – Black italians). Intanto Adams Suleiman, il 32enne ghanese reo confesso dell'omicidio, si è avvalso della facoltà di non rispondere. A spiegare la scelta di non rispondere di Suleiman è stato ik suo avvocato difensore Fulvio Carlin, secondo cui il ghanese aveva già ricostruito i fatti e fornito tutti gli elementi utili in sede di primo interrogatorio. Durante l'interrogatorio di garanzia ha quindi fatto scena muta e il giudice ha confermato per lui la custodia cautelare in ...

Ultime Notizie dalla rete : simbolo per Agitu Ideo Gudeta, era il nostro simbolo per la terra senza frontiere Il Manifesto Lecce, addio a Nicolardi maestro del mosaico della lupa in piazza Sant'Oronzo

Un saluto commosso per Giuseppe Nicolardi, autore di uno dei simboli popolari per eccellenza della nostra città, il mosaico della Lupa di Piazza Sant'Oronzo, e di altri pregevoli lavori che hanno ador ...

Pupazzo di neve record: speranza in Val Seriana dopo la tragedia Covid

Il gigante bianco alto oltre 5 metri realizzato dai volontari della Pro Loco nella valle simbolo della tragedia del Covid ...

