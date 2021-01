Calciatore rimane cieco? Ferito da un petardo: rischia la vita (Di venerdì 1 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Calciatore Ferito agli occhi e alle mani da un paterdo durante i festaggiamenti di Capodanno, rischia grosso. Il famoso Calciatore è rimasto Ferito nella notte a causa di un petardo che l’ha colpito accidentalmente durante i festeggiamenti di Capodanno: ecco che cosa rischia ora. Si tratta di Omar Elabdellaoui, difensore della squadra turca Galatasaray che Leggi su youmovies (Di venerdì 1 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.agli occhi e alle mani da un paterdo durante i festaggiamenti di Capodanno,grosso. Il famosoè rimastonella notte a causa di unche l’ha colpito accidentalmente durante i festeggiamenti di Capodanno: ecco che cosaora. Si tratta di Omar Elabdellaoui, difensore della squadra turca Galatasaray che

sburrotre : @massimo_macs @Gazzetta_it Non sto sviando, non buttarla in caciara. Per me puoi anche togliere i gol/assist a theo… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciatore rimane Calciatore rimane cieco? Ferito da un petardo: rischia la vita YouMovies Calcio: Lecce, con Falco intesa per la cessione

(ANSA) – LECCE, 01 GEN – Le strade del Lecce e di Filippo Falco sono ormai sul punto di dividersi. Il fantasista classe ’92, originario di Pulsano, ha sempre manifestato la sua ambizione di rimanere n ...

Calciatore rimane cieco? Ferito da un petardo: rischia la vita

Calciatore gravemente ferito da un petardo, rischia la cecità calciatore ferito gravemente. Il club calcistico turco ha emesso un comunicato stampa in cui ha rassicurato sul fatt ...

(ANSA) – LECCE, 01 GEN – Le strade del Lecce e di Filippo Falco sono ormai sul punto di dividersi. Il fantasista classe ’92, originario di Pulsano, ha sempre manifestato la sua ambizione di rimanere n ...Calciatore gravemente ferito da un petardo, rischia la cecità calciatore ferito gravemente. Il club calcistico turco ha emesso un comunicato stampa in cui ha rassicurato sul fatt ...