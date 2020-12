Orrore nel Fiorentino: tre cadaveri trovati in un appartamento di Figline Valdarno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Orrore a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, dove le forze dell’ordine hanno rinvenuto tre cadaveri all’interno di un appartamento. Le vittime sono una donna di 77 anni e i suoi due figli di 46 e 51 anni, come riporta RaiNews.it. Sono stati i vicini a dare la segnalazione preoccupati, non vedendo gli inquilini da tempo. >> Bari, tragico incidente stradale: muore una giovane dottoressa dell’ospedale di Putignano La segnalazione dei vicini Tre cadaveri sono stati rinvenuti questa mattina, mercoledì 30 dicembre, in un’abitazione di Figline Valdarno, Comune della città metropolitana di Firenze. Le forze dell’ordine sono intervenute in seguito alla segnalazione dei vicini di casa, che non vedevano gli abitanti ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020), in provincia di Firenze, dove le forze dell’ordine hanno rinvenuto treall’interno di un. Le vittime sono una donna di 77 anni e i suoi due figli di 46 e 51 anni, come riporta RaiNews.it. Sono stati i vicini a dare la segnalazione preoccupati, non vedendo gli inquilini da tempo. >> Bari, tragico incidente stradale: muore una giovane dottoressa dell’ospedale di Putignano La segnalazione dei vicini Tresono stati rinvenuti questa mattina, mercoledì 30 dicembre, in un’abitazione di, Comune della città metropolitana di Firenze. Le forze dell’ordine sono intervenute in seguito alla segnalazione dei vicini di casa, che non vedevano gli abitanti ...

Alle ore 11.45 circa di stamattina (mercoledì 30 dicembre) personale della Polizia Municipale di Figline e Incisa Valdarno, unitamente ai Vigili del Fuoco, sono entrati in un appartamento al primo pia ...

