Parchiaperti per scoprire la natura dietro casa e vivere più felici

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Conosci? Turismo di prossimità, parchi e attrazioni. Con la pandemia in corsola realtà più vicina sembra essere un imperativo. Ma a pensarci bene è un'opportunità perdavvero quei luoghi che snobbavamo solo per il fatto di essere troppo vicini, in cui rimandavamo la visita «tanto è qui, ci vado quando voglio». E c'è l'imbarazzo della scelta. In Italia ci sono ben 24 Parchi nazionali (circa il 6% del territorio), 144 Parchi regionali e 423 riserveli regionali tutte da. Proprio per questo l'iniziativa della Federparchi è davvero lodevole: il portale.it è una nuova piattaforma digitale che mette al centro il benessere psico-fisico delle persone, promuovendo ...