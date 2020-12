Il ladro dei panifici vestito elegante | «È la prima volta che lo faccio Non ho più soldi»

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Insospettabile, ruba pagnotte e marmellata nel centro di Milano. L’abbiamo seguito dopo un «colpo» fallito: «Avevo un’impresa... ho un figlio da mantenere». Beccato dalle commesse, non gliene va dritta una. È disperato

GLeonangeli : Questo governo ci sta uccidendo, mandiamolo a casa prima che sia troppo tardi! Il ladro dei panifici vestito elega… - alter : la cronaca con sapore neorealista della #Milano centrale, invernale e pandemica -- ladro dei panifici vestito eleg… - FAlRYWlN : .... tu magari gli dici una cosa cringe tipo 'tuo padre è un ladro ? perché ha rubato le stelle e le ha messe al po… - vds2019 : RT @AnnalisaChirico: Il ladro dei panifici a Milano è un uomo distinto e insospettabile e soprattutto disperato: 'E' la prima volta, prima… - AnnalisaChirico : Il ladro dei panifici a Milano è un uomo distinto e insospettabile e soprattutto disperato: 'E' la prima volta, pri…

