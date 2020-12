Natale, 94enne solo a casa chiama i Carabinieri per fare un brindisi (Di sabato 26 dicembre 2020) "Non mi manca niente, solo una persona per scambiare gli auguri" (Bologna). Ha telefonato ai Carabinieri della centrale operativa di... Leggi su feedpress.me (Di sabato 26 dicembre 2020) "Non mi manca niente,una persona per scambiare gli auguri" (Bologna). Ha telefonato aidella centrale operativa di...

Agenzia_Ansa : Un ultra novantenne, nel Bolognese, chiama i carabinieri per fare il brindisi. 'Non mi manca nulla, solo una person… - RaiNews : I militari sono andati a casa di Fiorenzo che li aspettava emozionato #Natale - Parrmirro : RT @geroz_: 94enne da solo chiama i carabinieri per il brindisi. Favola di #natale - ClaudiaBruno00 : RT @ultimenotizie: 'Non mi manca niente, mi manca solo qualcuno con cui brindare al #Natale'.Con queste parole un 94enne di Alto Reno Terme… - Grigiopel : RT @geroz_: 94enne da solo chiama i carabinieri per il brindisi. Favola di #natale -