Napoli, anziana va alla Caritas, ma perde l’ultimo bus: agenti di Polizia le pagano il taxi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un bel gesto quello di cui si sono resi protagonisti gli agenti di Polizia. Ieri sera i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno notato in via Medina un’anziana che camminava con difficoltà lungo il bordo della strada. L’hanno avvicinata scoprendo che la donna, una 75enne abitante in provincia di Napoli, era venuta in città per ricevere assistenza dalla Caritas e non era riuscita a prendere l’ultimo autobus per tornare a casa. Gli agenti hanno così chiamato un taxi e, dopo aver pagato anticipatamente la corsa, hanno fatto si che la donna potesse tornare a casa. Ieri sera i #Nibbio dell’ #UfficioPrevenzioneGenerale hanno notato in #viaMedina un’anziana ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un bel gesto quello di cui si sono resi protagonisti glidi. Ieri sera i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno notato in via Medina un’che camminava con difficoltà lungo il bordo della strada. L’hanno avvicinata scoprendo che la donna, una 75enne abitante in provincia di, era venuta in città per ricevere assistenza de non era riuscita a prendereautobus per tornare a casa. Glihanno così chiamato une, dopo aver pagato anticipatamente la corsa, hanno fatto si che la donna potesse tornare a casa. Ieri sera i #Nibbio dell’ #UfficioPrevenzioneGenerale hanno notato in #viaMedina un’...

occhio_notizie : Paura per un'anziana, nessuno voleva soccorrerla - Lally238 : 7/4/2012, sabato sera prima di Pasqua, albergo a Sorrento, sala TV. Una signora anziana sta guardando la tv, arriva… - Danila9631 : @massimo_macs In effetti non ricordo nessuna espulsione, o quasi zero tiri in porta da parte del Napoli, ma sicuram… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli anziana Nonnina va alla Caritas e perde autobus di ritorno: la Polizia le paga il taxi per casa Vesuvio Live Napoli, anziana va alla Caritas ma perde ultimo autobus: la Polizia la aiuta a tornare a casa

Ieri sera a Napoli una donna anziana è stata vista camminare da sola per strada dopo essere andata alla Caritas. La polizia l'ha aiutata ...

Regione Campania regala un presepe, la Lombardia rifiuta: il caso

Il sindaco Giorgio Gori ha anche scritto una lettera per Napoli: “Il gesto, molto significativo ... fu proprio Salvini a commissionarci un presepe per nonna Peppina, l’anziana terremotata che perse la ...

Ieri sera a Napoli una donna anziana è stata vista camminare da sola per strada dopo essere andata alla Caritas. La polizia l'ha aiutata ...Il sindaco Giorgio Gori ha anche scritto una lettera per Napoli: “Il gesto, molto significativo ... fu proprio Salvini a commissionarci un presepe per nonna Peppina, l’anziana terremotata che perse la ...