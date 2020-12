Messa di Natale Papa Francesco – DIRETTA STREAMING VIDEO Rai 1 e TV2000 – Veglia 24 Dicembre | orario ufficiale

Leggi su giornal

(Di giovedì 24 dicembre 2020)di– Anche quest’anno saremo insieme a voi per seguire ladella notte diche viene celebrata da. Quest’anno sarà molto significativa per il fatto che tutti saremo costretti a restare nelle nostre case ed ilper molti non sarà un giorno particolarmente felice a causa della lontananza dai propri cari. Se anche tu sei alla ricerca delladelladi Natala disei nel posto giusto perchè sarà inserito il playerproprio qui sotto. L’inizio è fissato per le ore 19:30 proprio a causa delle restrizioni legato ai contagi da coronavirus. Il rito sarà trasmesso ...