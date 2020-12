Quante reazioni avverse al vaccino Pfizer-Biontech possiamo aspettarci?

Leggi su wired

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) (foto: Karolina Grabowska/Pexels)Sono almeno otto, aggiornate allo scorso fine settimana, leallergiche gravi che si ritiene siano state indotte dalla somministrazione delcontro il Covid-19 sviluppato da. Negli Stati Uniti, dove la campagna vaccinale è iniziata prima e dunque le statistiche sono più robuste, sono stati contati 6 episodi su 272mila persone sottoposte a vaccinazione, ossia una reazione allergica grave ogni 45mila somministrazioni. Numeri che lasciano comunque la garanzia che si tratti di casi sporadici e molto rari, ma più frequenti di quanto si sperasse e ci si attendesse dopo la fine delle sperimentazioni. Di certo non è una novità, come non lo è per qualunque farmaco, che i vaccini possano occasionalmente generare effetti avversi, e nel caso specifico dei vaccini anti ...