La ‘Lasagna solidale’: “1500 pasti per i più poveri per una vigilia di Natale di fratellanza” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo la “Pizza Solidale” del 28 novembre scorso, Confesercenti Campania lancia anche la “Lasagna Solidale”: domani, 24 dicembre, alla vigilia di Natale, i ristoratori di Napoli consegneranno a pranzo 1500 lasagne alla Comunità di Sant’Egidio per donarle ai poveri e ai bisognosi assistiti con amore dall’ente laico noto in tutto il mondo. Insieme al pasto saranno donate anche 60mila mascherine anti-Covid (un omaggio della azienda ESSECI Italia srl). Un’iniziativa organizzata da Confesercenti Campania, con il presidente Vincenzo Schiavo in testa, in collaborazione con la Fiepet (Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici), rappresentata dal presidente regionale Vincenzo Politelli e da quello provinciale Antonio Viola, e con l’aiuto di Marco Rossi, segretario generale ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo la “Pizza Solidale” del 28 novembre scorso, Confesercenti Campania lancia anche la “Lasagna Solidale”: domani, 24 dicembre, alladi, i ristoratori di Napoli consegneranno a pranzolasagne alla Comunità di Sant’Egidio per donarle aie ai bisognosi assistiti con amore dall’ente laico noto in tutto il mondo. Insieme al pasto saranno donate anche 60mila mascherine anti-Covid (un omaggio della azienda ESSECI Italia srl). Un’iniziativa organizzata da Confesercenti Campania, con il presidente Vincenzo Schiavo in testa, in collaborazione con la Fiepet (Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici), rappresentata dal presidente regionale Vincenzo Politelli e da quello provinciale Antonio Viola, e con l’aiuto di Marco Rossi, segretario generale ...

cilentonotizie : CONFESERCENTI CAMPANIA, ECCO LA 'LASAGNA SOLIDALE': «1500 PASTI PER I PIU’ POVERI PER UNA VIGILIA DI NATALE DI FRAT… - Agenparl : CONFESERCENTI CAMPANIA, ECCO LA “LASAGNA SOLIDALE”:«1500 PASTI PER I PIU’ POVERI PER UNA VIGILIA DI NATALE DI FRATE… -