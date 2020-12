Il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera sulla manovra (Di mercoledì 23 dicembre 2020) AGI - Il governo ha ottenuto la fiducia della Camera sulla legge di bilancio. I voti favorevoli sono stati 314, quelli contrari 230. Scure della Ragioneria su 80 emendamenti approvati in commissione a Montecitorio. Domenica 27 è in programma, sempre nell'Aula di Montecitorio, il voto finale sul testo, che poi passerà al Senato per la seconda lettura. Leggi su agi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) AGI - Ilhaladellalegge di bilancio. I voti favorevoli sono stati 314, quelli contrari 230. Scure della Ragioneria su 80 emendamenti approvati in commissione a Montecitorio. Domenica 27 è in programma, sempre nell'Aula di Montecitorio, il voto finale sul testo, che poi passerà al Senato per la seconda lettura.

ilriformista : Il governo ‘uccide’ il Manifesto: taglio ai fondi per l’editoria ottenuto dai grillini nel silenzio del PD… - berlusconi : Forza Italia per il bene del Paese è a disposizione per lavorare con il governo che c’è, anche se questo governo no… - Agenzia_Italia : Il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera sulla manovra - fisco24_info : Il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera sulla manovra: AGI - Il governo ha ottenuto la fiducia della Camera s… - INRadionews : ?? ULTIM’ORA - Manovra, Arriva l’ok della Camera a Fiducia. 314 i si Sono stati 314 i sì, 230 i no e 2 gli astenut… -

Ultime Notizie dalla rete : governo ottenuto In Romania è stato trovato un accordo per formare un governo europeista e di centrodestra Il Post Tav: Fregolent (Iv), da M5s atto ostile verso governo

"La scelta del M5S di non votare il contratto di programma sulla Tav è un atto ostile palese e gravissimo nei confronti di governo e maggioranza. Italia Viva è stata criticata perché aveva giustamente ...

Manovra, ok della Camera alla fiducia con 314 sì

Il governo ottiene dalla Camera la fiducia sulla Manovra con 314 voti a favore e 230 contrari. Il ministro D'Incà aveva posto la questione di fiducia sul maxiemendamento, che tocca numeri record. In ...

"La scelta del M5S di non votare il contratto di programma sulla Tav è un atto ostile palese e gravissimo nei confronti di governo e maggioranza. Italia Viva è stata criticata perché aveva giustamente ...Il governo ottiene dalla Camera la fiducia sulla Manovra con 314 voti a favore e 230 contrari. Il ministro D'Incà aveva posto la questione di fiducia sul maxiemendamento, che tocca numeri record. In ...