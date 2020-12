Controlli in casa a Bugliano: esposto dell’Avvocato Edoardo Polacco, ma era una bufala (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Una trollata finita male per l’Avvocato Edoardo Polacco, da tempo punto di riferimento per migliaia di negazionisti Covid che nelle ultime ore ha creduto alla presa in giro dell’admin della pagina Facebook chiamata “Comune di Bugliano“. In questi mesi ci siamo già soffermati su una situazione del genere, in particolare con la finta ordinanza sulla tessera sanitaria sequestrata nel Comune immaginario a tutti coloro che hanno avuto un approccio poco idoneo al cospetto della pandemia da Covid. L’Avvocato Edoardo Polacco contro il Comune di Bugliano, ma non esiste Chi ci segue sa che, di tanto in tanto, anche alcuni personaggi famosi hanno creduto a qualche post del Comune di Bugliano. Stavolta è toccato all’Avvocato Edoardo Polacco. I ... Leggi su bufale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Una trollata finita male per l’Avvocato, da tempo punto di riferimento per migliaia di negazionisti Covid che nelle ultime ore ha creduto alla presa in giro dell’admin della pagina Facebook chiamata “Comune di“. In questi mesi ci siamo già soffermati su una situazione del genere, in particolare con la finta ordinanza sulla tessera sanitaria sequestrata nel Comune immaginario a tutti coloro che hanno avuto un approccio poco idoneo al cospetto della pandemia da Covid. L’Avvocatocontro il Comune di, ma non esiste Chi ci segue sa che, di tanto in tanto, anche alcuni personaggi famosi hanno creduto a qualche post del Comune di. Stavolta è toccato all’Avvocato. I ...

