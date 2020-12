UFFICIALE: Napoli, la squadra sarà in ritiro fino alla partita contro il Torino (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo la brutta prestazione contro la Lazio, che ha vinto con il risultato di 2 a 0, il Napoli ha deciso di andare in ritiro, per preparare al meglio l’ultima sfida del 2020, in programma il prossimo mercoledì allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, contro il Torino. A comunicarlo è la stessa società azzurra attraverso i canali ufficiali: Si comunica che, dopo l’allenamento di lunedì pomeriggio al Training Center, la squadra andrà in ritiro fino alla partita contro il Torino. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/lG8J3ZnE5S — Official SSC Napoli (@sscNapoli) December 20, 2020 Giornal.it. Leggi su giornal (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo la brutta prestazionela Lazio, che ha vinto con il risultato di 2 a 0, ilha deciso di andare in, per preparare al meglio l’ultima sfida del 2020, in programma il prossimo mercoledì allo stadio Diego Armando Maradona diil. A comunicarlo è la stessa società azzurra attraverso i canali ufficiali: Si comunica che, dopo l’allenamento di lunedì pomeriggio al Training Center, laandrà inil. #ForzaSempre pic.twitter.com/lG8J3ZnE5S — Official SSC(@ssc) December 20, 2020 Giornal.it.

