Per monte ingaggi e soldi spesi sul mercato, il Napoli di Gattuso e Giuntoli è quarto in Italia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Da quando il Napoli ha acquisito una nuova dimensione, passando dalla fascia della salvezza tranquilla alla zona Europa, quello attuale è senza dubbio la versione che meno rispecchia le aspettative, specialmente dal punto di vista economico. Il Napoli del 2020/21 è la quarta forza della Serie A per monte ingaggi e per cifre investite sul mercato quest’anno, eppure la classifica lo inquadra al quinto posto. Gli azzurri pagano 105 milioni di stipendi, solo Juventus, Inter e Roma hanno una spesa maggiore (la Lazio è 6^, l’Atalanta 11^). Sul mercato estivo sono stati spesi 73 milioni, quasi tutti riconducibili all’operazione per Victor Osimhen, e in questo caso a precedere il club di De Laurentiis ci sono Juve, Inter e Parma (l’Atalanta è 6^, la Lazio addirittura 13^). ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 dicembre 2020) Da quando ilha acquisito una nuova dimensione, passando dalla fascia della salvezza tranquilla alla zona Europa, quello attuale è senza dubbio la versione che meno rispecchia le aspettative, specialmente dal punto di vista economico. Ildel 2020/21 è la quarta forza della Serie A pere per cifre investite sulquest’anno, eppure la classifica lo inquadra al quinto posto. Gli azzurri pagano 105 milioni di stipendi, solo Juventus, Inter e Roma hanno una spesa maggiore (la Lazio è 6^, l’Atalanta 11^). Sulestivo sono stati73 milioni, quasi tutti riconducibili all’operazione per Victor Osimhen, e in questo caso a precedere il club di De Laurentiis ci sono Juve, Inter e Parma (l’Atalanta è 6^, la Lazio addirittura 13^). ...

Con Mazzarri, Sarri e Ancelotti ha sempre reso sul campo meglio delle classifiche dei soldi spesi sul mercato e degli ingaggi ...

