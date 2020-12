La sindaca di Roma Virginia Raggi assolta nel processo nomine (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic. (askanews) – La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stata assolta dalla Corte d’appello della capitale nel processo in cui la vedeva accusata di falso per le nomine di Renato Marra, fratello dell’ex capo del personale del Campidoglio, Raffaele, a capo del dipartimento turismo del Comune di Roma. Cadute dunque le accuse di falso in atto pubblico. “Questa è una mia vittoria e del mio staff, delle persone che mi sono state a fianco in questi quattro lunghi anni di solitudine politica ma non umana – ha detto Raggi -. Credo che debbano riflettere in tanti, anche e soprattutto all’interno del MoVimento 5 Stelle. Ora è troppo facile voler provare a salire sul carro del vincitore con parole di circostanza dopo ... Leggi su formiche (Di sabato 19 dicembre 2020), 19 dic. (askanews) – Ladi, è statadalla Corte d’appello della capitale nelin cui la vedeva accusata di falso per ledi Renato Marra, fratello dell’ex capo del personale del Campidoglio, Raffaele, a capo del dipartimento turismo del Comune di. Cadute dunque le accuse di falso in atto pubblico. “Questa è una mia vittoria e del mio staff, delle persone che mi sono state a fianco in questi quattro lunghi anni di solitudine politica ma non umana – ha detto-. Credo che debbano riflettere in tanti, anche e soprattutto all’interno del MoVimento 5 Stelle. Ora è troppo facile voler provare a salire sul carro del vincitore con parole di circostanza dopo ...

fattoquotidiano : Virginia Raggi, al processo d’Appello la procuratrice generale chiede 10 mesi di reclusione per la sindaca di Roma - Agenzia_Ansa : #Inchiesta nomine, il pg chiede di condannare #Raggi a 10 mesi Per il procuratore la sindaca di #Roma conosceva la… - F_DUva : Sindaca @virginiaraggi assolta anche in appello. Il @Mov5Stelle è al suo fianco, oggi come ieri. La sua esperienza… - babylonboss : RT @Antigiornalista: Alla #Raggi hanno tirato addosso di tutto e ne è sempre uscita pulita. Ha sempre resistito a tutto, ha sempre lavorato… - bicipi : RT @Antigiornalista: Alla #Raggi hanno tirato addosso di tutto e ne è sempre uscita pulita. Ha sempre resistito a tutto, ha sempre lavorato… -