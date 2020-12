Usa | scartate 75 dosi a causa di un errato trasporto

(Di venerdì 18 dicembre 2020) In New Mexico, Usa, sono state75di vaccino Pfizer, per problemi nel. La temperatura durante il viaggio non era costante.alcunedi vaccino Pfizer in Usa: problemi nelsu Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Usa scartate

Today.it

In New Mexico, Usa, sono state scartate 75 dosi di vaccino Pfizer, per problemi nel trasporto. La temperatura durante il viaggio non era costante. Alcuni problemi di trasporto in New Mexico, per il ...Usa, corsa al vaccino Negli Usa il 5% della popolazione americana ... Sempre il vaccino Pfizer al cetro di un caso in New Mexico, dove il dipartimento della Salute ha fatto scartare 75 dosi per il ...