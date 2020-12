Morto Giovanni Sacco, addio all’ex centrocampista dell’Atalanta (Di venerdì 18 dicembre 2020) All’età di 77 anni l’ex centrocampista dell’Atalanta, Giovanni Sacco, è scomparso: una terribile notizia per il mondo del calcio Ancora una brutta notizia per il mondo del calcio. All’età di 77 anni Giovanni Sacco, ex centrocampista dell’Atalanta degli anni Settanta non ce l’ha fatta. Ancora un’altra vittima del Coronavirus: l’ex giocatore nerazzurro che aveva conquistato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 18 dicembre 2020) All’età di 77 anni l’ex, è scomparso: una terribile notizia per il mondo del calcio Ancora una brutta notizia per il mondo del calcio. All’età di 77 anni, exdegli anni Settanta non ce l’ha fatta. Ancora un’altra vittima del Coronavirus: l’ex giocatore nerazzurro che aveva conquistato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LaStampa : Domodossola, morto a 88 anni Giovanni Prevosti: una colonna dell’ufficio turistico - LaStampa : Per anni aveva fatto il volontario alla Pro loco. - ERivetta : E’ morto Giovanni Sacco - luciano15404543 : RT @luciano15404543: Vi do una brutta notizia è morto un mio amico ex calciatore della Juventus Giovanni Sacco condoglianze alla sua famigl… - AgataSicily : Oggi è morto, a Catania, Padre Giovanni a causa covid 19. Ha dedicato la sua vita agli altri, aiutando tutti soprat… -