Conference a rischio - la vittoria del Torino inguaia il Napoli | la nuova classifica di Serie A – FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 12 maggio 2024) Ladelfa sempre più paura: dopo i risultati della giornata di oggi rischia di crollare a picco. Un’altra giornata diA si avvicina alla conclusione e ladelcontinua a peggiorare. Gli azzurri sono reduci dalla bruttissima sconfitta di ieri pomeriggio contro il Bologna. La squadra rivelazione dellaA è riuscita ad imporsi per 2-0 allo Stadio Maradona grazie alle reti di Ndoye e Posch. Per entrambi i giocatori rossoblù si tratta della prima rete in questo campionato e quindi si aggiungono alla lunghissima lista di giocatori che si sono sbloccati proprio contro gli azzurri. Sono ben 14 i giocatori che hanno trovato la prima rete stagionale contro i campioni d’Italia. Un dato curioso che certifica le difficoltà difensive del ...