Mosca, salgono a 9 i morti nel crollo a Belgorod - Mosca, salgono a 9 i morti nel crollo a belgorod - I soccorritori russi hanno recuperato il corpo della nona vittima sotto le macerie dell'edificio crollato a belgorod. Lo ha reso noto a Ria Novosti una fonte dei servizi di emergenza. (ANSA) ...

Omicidio a Pavia, uomo ucciso e abbandonato in strada - Omicidio a Pavia, uomo ucciso e abbandonato in strada - (Adnkronos) – Omicidio a Pavia. Un uomo di 36 anni è stato ucciso e il suo corpo abbandonato in strada in viale Cremona. Sul posto sono al lavoro i carabinieri. Il delitto, dalle primissime informazio ...