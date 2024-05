Alfa Romeo accelera sul divorzio da Stellantis? La decisione

(Di domenica 12 maggio 2024) Mentrecontinua a sfornare modelli vincenti, negli ultimi mesi si sono rincorse voci insistenti di un suodal gruppo, del quale fa parte. L'azienda è certamente uno dei simboli del made in Italy quando si parla di quattro ruote, sin dalla sua fondazione un simbolo di eleganza senza tempo e di eccellenza in ambito motoristico. Segui su affaritaliani.it

La Nuova Alfa Romeo Giulia , prevista per il 2026 , rappresenta un salto significativo nel design e nelle prestazioni per il marchio italiano. Sotto l’egida del gruppo Stellantis, la Nuova Giulia si dovrebbe distaccare nettamente dal modello ...

Alfa, Stelvio e Giulia disegnate a Torino e prodotte a Cassino. Il ceo Imparato: «In Italia avremo due piattaforme native a batteria» - alfa, Stelvio e Giulia disegnate a Torino e prodotte a Cassino. Il ceo Imparato: «In Italia avremo due piattaforme native a batteria» - Tavares non è solo un manager competente, è un vero appassionato di auto e se gli dimostriamo che siamo solidi e seri e non facciamo errori avremo da lui le risposte ...

Auto, Alfa Romeo accelera sull'addio a Stellantis Ecco la decisione definitva - Auto, alfa romeo accelera sull'addio a Stellantis Ecco la decisione definitva - Mentre alfa romeo continua a sfornare modelli vincenti, negli ultimi mesi si sono rincorse voci insistenti di un suo divorzio dal gruppo Stellantis, del quale fa parte. L'azienda è certamente uno dei ...

Dalla Ferrari Dino all'Alfa Giulia: le auto storiche in mostra a Genova - Dalla Ferrari Dino all'alfa Giulia: le auto storiche in mostra a Genova - GENOVA - Domenica di primavera a Genova con le auto storiche protagoniste in città. Tanti gli appassionati che si sono fermati a osservare da vicino alcune delle più belle auto storiche. Immancabili l ...