Internazionali d’Italia 2024 - Tabilo | Surreale battere Djokovic

Contro ogni pronostico Novak Djokovic è stato eliminato al terzo turno agli Internazionali d'Italia dal cileno Alejandro Tabilo in poco più di un'ora di gioco: fischi del pubblico al termine della gara

