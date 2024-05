Re Carlo III e il principe Harry - un altro colpo basso | che gestaccio

(Di domenica 12 maggio 2024) Nel recente viaggio delnel Regno Unito, non sono mancate le sorprese. Mentre il duca di Sussex partecipava a eventi benefici, il padre, ReIII, aveva altre priorità, incontrando nientemeno che David Beckham per discutere della sua fondazione di beneficenza. Prima del suo arrivo in Inghilterra, il portavoce diaveva già chiarito che non ci sarebbe stato un incontro con il monarca, poiché quest’ultimo era impegnato con “altre priorità”. Il Daily Mail ha rivelato che il Re ha incontrato la stella del calcio in un luogo segreto, senza la diffusione di foto ufficiali, alimentando così la curiosità e le speculazioni sul contenuto dell’incontro. Questa decisione di ReIII è stata vista come un vero e proprionei confronti di ...

Il Principe Harry non incontrerà il padre, Re Carlo III, durante il suo soggiorno nel Regno Unito a causa della fitta agenda del sovrano. "In risposta alle numerose domande su un incontro fra il duca e suo padre mentre si trova nel Regno Unito ...

Il principe Carlo Filippo di Svezia , che sta per compiere 45 anni, in passato si è posizionato spesso nei primi posti tra i royals più belli del pianeta, nelle classifiche stilate dai vari magazine internazionali. Forbes, ad esempio, nel 2008, ha ...

«Re Carlo ha incontrato David Beckham in gran segreto dopo aver detto di non aver tempo per il figlio Harry»: l'indiscrezione - «Re carlo ha incontrato David Beckham in gran segreto dopo aver detto di non aver tempo per il figlio Harry»: l'indiscrezione - Un altro colpo basso per il principe Harry. Il duca di Sussex si trova in Nigeria insieme alla moglie Meghan Markle, mentre a Londra iniziano ad uscire le prime voci su un presunto incontro segreto di ...

Harry e Meghan rockstar in Nigeria ma cresce la frattura con Londra - Harry e Meghan rockstar in Nigeria ma cresce la frattura con Londra - Molti appuntamenti e battaglie da sostenere per la coppia. Ma non cessano le polemiche seguite alla visita lampo del principe in Gran Bretagna, ...

Re Carlo insulta il principe Harry rifiutandosi - Re carlo insulta il principe Harry rifiutandosi - Il principe Harry era a Londra ma non ha incontrato suo padre lì.Foto: AP/Andy Stenningla famiglia realeQuanto è grave la relazione tra re carlo e il ...