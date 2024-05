FOTO L’Accademia di Santa Sofia è rock | successo per uno degli eventi più attesi della stagione

(Di domenica 12 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutidiporta ilall’Auditorium Sant‘Agostino di Benevento ed è unstrepitoso con unopiù originali e. Ieri sera infatti la prestigiosa orchestra ha chiuso questa suapiena di successi in Italia e all’estero con un eccezionale concerto intitolato “The Strings of” proposta che si è pregiataspeciali arrangiamenti e orchestrazione per archi di Giorgio Mellone. L’evento faceva parteConcertistica 2023/2024, diretta artisticamente da Filippo Zigante e Marcella Parziale, con Aglaia McClintock alla consulenza ...

Due appuntamenti con i candidati - Due appuntamenti con i candidati - Sono in calendario domani in Val Bidente due appuntamenti elettorali. Alle 20 al Circolo Arci di Teodorano la lista civica ‘Idee per Meldola’ promuove un incontro pubblico con Roberto Cavallucci, cand ...

Festa titolare dell’Oca. Ieri in Fontebranda battesimo contradaiolo per novantasei - Festa titolare dell’Oca. Ieri in Fontebranda battesimo contradaiolo per novantasei - Grande partecipazione per il sentito appuntamento per piccoli e grandi: 45 gli Anatroccoli, 51 gli adulti che hanno partecipato al rito.

ASIA/INDONESIA - Da Flores alla Turchia: la missione delle Figlie della Regina del Santo Rosario - ASIA/INDONESIA - Da Flores alla Turchia: la missione delle Figlie della Regina del Santo Rosario - Izmir (Agenzia Fides) - E' una missione sempre nel nome della Vergine Maria quella delle Figlie della Regina del Santo Rosario, congregazione religiosa autoctona indonesiana, fondata nel 1958 a Laran ...