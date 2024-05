Case in affitto - ora guadagnerai di meno

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 12 maggio 2024) Brutte notizie per chi vive affittando immobili: da ora in avantimolto diaffittando le tua. Il business degli affitti ha le settimane contate ormai: sarà sempreredditizio. Affittare immobili non sarà più vantaggioso come è stato negli ultimi anni: con le tuesempre. Vediamo che cosa è cambiato. Affittare casa non sarà più molto conveniente/Cityrumors.itUn tempo si pensava che, alin Italia, il settore più vantaggioso su cui investire fosse il cosiddetto “mattone”. Acquistaree poi affittarle è sempre stato molto vantaggioso, soprattutto nelle grandi città universitarie dove arrivano, ogni anno, migliaia di studenti fuori sede in cerca di un’abitazione. Negli ultimi due anni, ...