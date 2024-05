Aggressione a Iovino - Fedez | Ma quale massacr - dopo è andato a ballare a Ibiza Io non c’ero

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 12 maggio 2024)nega di aver preso parte al pestaggio del personale trainer Cristian, avvenuto la notte dello scorso 21 aprile in via Marco Ulpio Traiano a Milano.ha raggiunto la notorietà per una presunta frequentazione con Ilary Blasi, finendo quindi nella vicenda caso della separazione della conduttrice tv con Francesco Totti. Due testimoni, una guardia giurata e il portinaio del complesso residenziale di via Traiano, che hanno assistito all’di un gruppo di ultras del Milan contro il 37enne, hanno dichiarato che tra loro c’era anche. Il personal trainer poi non ha sporto denuncia e ha rifiutato il trasporto in ospedale, affermando di non sapere chi l’avesse colpito. «Io non, e dalla telecamera non si vede niente», ha detto oradal ...